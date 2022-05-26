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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /700230/قبل-ساعات-من-انطلاقها-تفاصيل-مسرحية-الحفيد-لـ-لوسي-وتامر-فرج

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية الحفيد

تفاصيل مسرحية الحفيد

ستنطلق أولى ليالي عرض مسرحية الحفيد التي تضم الفنانة لوسي والفنان تامر فرج بدءً من اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً في المسرح القومي بالعتبة.

وتعد مسرحية الحفيد مأخوذة عن رواية للأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وكان قد تم تقديمها في عمل سينمائي يحمل الاسم نفسه عام 1974.

ولكن حاليًا يعاد عرضها في شكل عمل مسرحي في إطار من الكوميديا حول العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي فتتناول المسرحية الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي وبذلك تؤثر على الأولاد لكشف هذه التأثيرات على أبعاد نفسية مرهقة على الأبناء.

أبطال مسرحية الحفيد

ويشارك الفنانة لوسي والفنان تامر فرج في بطولة مسرحية الحفيد عدد من النجوم بجانب مجموعة من أبناء المسرح القومي مثل عادل عفر، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، محمد مبروك، رنا خطاب، عابد عناني، محمود عبدالرازق، زينب العبد، وعبدالباري سعد، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي.

ويضم فريق العمل في الديكور حمدي عطية، وملابس مروة عودة، وإضاءة حازم أحمد، وموسيقى كريم عرفة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وإعداد وإخراج يوسف المنصور، وفيما يخص مواعيد عرضها فهي تعرض طوال أيام الأسبوع عدا الأربعاء.

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ويشار أن المسرح القومي كان قد طرح ثلاثة فئات للتذاكر تتنوع بين 55 جنيها، و75 جنيها، و105 جنيهات، وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لوسي كانت مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل انحراف.

وكان مسلسل انحراف بطولة الفنانة روجينا، ونافست به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، وشاركها في البطولة سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وعبد العزيز مخيون، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد كيلاني وميدو عادل، ومحمد مهران، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.