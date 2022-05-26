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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /700228/محمد-سعد-الشلمة-الدلتا-الجديدة-نقلة-هائلة-في-خريطة-مصر-التنموية-وأحد-أعظم-المشاريع- الزراعية-بأفريقيا

قال النائب محمد سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن البحيرة، إنه من بين المشاريع الضخمة العملاقة التي تقام على أرض الوطن بقيادة الرئيس السيسي، فإن مشرؤوع الدلتا الجديدة له وضعية خاصة جدًا. ليس فقط لأنه أحد أعظم المشاريع في قارة أفريقيا باستهداف استصلاح 2.2 مليون فدان، ولكن لأنه نقلة تنموية كبرى بالبلاد، لأنه مرتبط به صناعات زراعية وغذائية متعددة وقادر على خلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

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محمد سعد الشلمة: الدلتا الجديدة نقلة هائلة في خريطة مصر التنموية وأحد أعظم المشاريع الزراعية بأفريقيا

ولفت الشلمة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والذي افتتحه الرئيس السيسي منذ أيام هو جزء يصل إلى نحو مليون و50 ألف فدان، مستهدف استصلاحها بالفعل ضمن إطار الدلتا الجديدة، وقد جرى استصلاح نحو 350 ألف فدان وجري تصدير حاصلات بعضها، وضخ البعض الأخر في الأسواق. كما أن تحديد الرئيس السيسي عام واحد للانتهاء من مستقبل مصر الزراعي، يؤكد أن ثماره ستأتي سريعا بما يغير من خارطة الاقتصاد في الوطن.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، أن الجهد المبذول في هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يُصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء. كما أن مستقبل مصر الزراعي، يًساهم أيضاً في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

مشددا على الاستعداد التام له وتوفير مصادر الري والمياه عبر الري الحديث والري بالتنقيط، واستغلال المياه الجوفية في الصحراء. قائلا: إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تشهد نهضة زراعية شاملة وحقيقية.