السفير المصري لدى الكويت يؤكد على أولوية الارتقاء بالقارة الإفريقية بمناسبة يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:24 مساءً - أكد السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بمواصلة جهود الارتقاء والنهوض بالقارة الإفريقية والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهها في شتّى المجالات الاقتصادية والسياسية والبيئية، وذلك في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس 25 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا بالاشتراك مع السفارات الإفريقية المُعتمدة لدى دولة الكويت.

هذا، وأشار السفير شلتوت إلى أن قمة المناخ التي ستقام في مصر في نوفمبر القادم ستتطرق إلى التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والناتجة عن تغير المناخ، وكذا إلى سبل الحفاظ على البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما دعا المستثمرين الكويتيين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي في إفريقيا باعتباره أحد الموضوعات التي تأتي في مقدمة أولويات الدول الأفريقية، ولاسيّما أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أعلنوا أن عام 2022 هو "عام التغذية" تحت شعار "بناء المرونة في التغذية في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".