”الوطنية للصحافة” تقرر دمج مجلتى الكواكب وطبيبك الخاص فى مجلة حواء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:24 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً لها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، و وليد عبد العزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقد انتهت الهيئة إلى عدد من القرارات، وذلك بإجماع الحاضرين: أولاً: دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء، التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتباراً من العدد الأول لشهر يونيو القادم، مع احتفاظ العاملين بالإصدارات المشار إليها بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى.

ثانياً: تجديد مد خدمة إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة 6 أشهر اعتباراً من 14 يونيو القادم.

ثالثاً: تعيين مها سليمان حسن مرعي عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بدلاً من ممدوح إبراهيم هلال.

رابعاً: الموافقة على البدء في الإجراءات الخاصة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة بمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف، وفقاً لما أوصت به لجنة استثمار الأصول بالهيئة. الهيئة الوطنية للصحافة