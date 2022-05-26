سفيرة مصر في فيتنام تشارك في ندوة بمعهد دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:24 مساءً - شاركت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر في فيتنام، في الندوة التي نظمها معهد دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لأكاديمية فيتنام للعلوم الاجتماعية، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للفرانكفونية في فيتنام، حول موضوع "الأمن الغذائي"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا، حيث شارك في الندوة ممثلو الوزارات والجهات الحكومية الفيتنامية المعنية، وممثلو بعض البعثات الدبلوماسية الأفريقية في فيتنام، والعديد من الباحثين وممثلي مجتمع الأعمال من فيتنام وبعض الدول الأفريقية.

ألقت السفيرة المصرية الضوء خلال كلمتها على أهمية تضافر الجهود الدولية بصورة عاجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة، ومعالجة أسبابها العميقة، واستعرضت الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة ودعم الاقتصاد الوطني في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

كذلك أكدت السفيرة المصرية في كلمتها على جهود مصر في تعزيز الموقف الأفريقي وأولويات شعوب القارة لدفع عملية تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، واستعرضت أيضاً الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وأولويات الرئاسة المصرية في المؤتمر.