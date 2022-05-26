حياة كريمة.. 8400 طالب وطالبة يشاركون فى القوافل التعليمية بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمى والأدبى، لليوم الأول، فى 4 محافظات " القليوبية، الشرقية، الاقصر ،المنيا "، ذلك ضمن قطار القوافل التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويحمل مشروع القوافل التعليمية ، للعام التاسع على التوالى، شعار " الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل"، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفنى والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وشهدت قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها تنفيذ الفعاليات على مدار يومى الخميس والجمعة ،مشاركة كثيفة لــ 8400 طالبًا وطالبة ، بواقع مشاركة 4200 طالبا بقرى مراكز شبين القناطر وطوخ بمحافظة القليوبية ، 2400 طالبا بقرى مراكز أرمنت واسنا بمحافظة الأقصر ، 1300 طالبا بقرى مراكز الحسينية وقوص بمحافظة الشرقية ، 500 طالبا بقرى مراكز ديرمواس وملوى بمحافظة المنيا .

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإلاقبال الكبير من جانب الطلاب ، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل ، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها فى الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن صبحى على النهج الذى تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية ، لانه يعد من أحد المشروعات التى حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها فى الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

كما وجه الوزير، جميع القائمين على التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع .

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية، تنفذ فعالياته فى 12 محافظة ويستهدف 70 ألف طالبًا وطالبة.