محافظ أسيوط: توريد أكثر من 126 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم توريد 126 ألفا و90 طنا و189 كجم من القمح من خلال 30 شونة وصومعة، موضحا أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان.





وأضاف سعد، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى على أن يكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وأكد متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، موجها بالتعامل الفورى لإزالة أى شكاوى قد تحدث فى هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

وأشار إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت فى حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح فى الشون على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها فى سجلات حركة مركز التجميع.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة إدارة أزمات وعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088).

تابع أنه سيتم إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة لرقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.