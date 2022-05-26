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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700227/الوطنية-للصحافة-دمج-مجلتي-الكواكب-وطبيبك-الخاص-في-مجلة-حواء

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا، اليوم الخميس الموافق 26/5/2022، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

دوت الخليج قرارات في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات، وذلك بإجماع الحاضرين وهي: أولاً: دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء، التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتباراً من العدد الأول لشهر يونيو المقبل. مع احتفاظ العاملين بالإصدارات المشار إليها بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى. ثانياً: تجديد مد خدمة الأستاذ / إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة 6 أشهر اعتباراً من 14 يونيو المقبل. ثالثاً: تعيين الأستاذة/ مها سليمان حسن مرعي عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بدلاً من الأستاذ/ ممدوح إبراهيم هلال. رابعاً: الموافقة على البدء في الإجراءات الخاصة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة بمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف، وفقاً لما أوصت به لجنة استثمار الأصول بالهيئة.

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