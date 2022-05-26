بعد استجابة وزارة الري..الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لإقامة اسوار حماية على جانبي المجاري المائية للحكومة

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700226/بعد-استجابة-وزارة-الريالشيوخ-يحيل-مقترح-نائب-التنسيقية-لإقامة-اسوار-حماية-على-جانبي-المجاري-المائية-للحكومة

يحيل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي،عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تنفيذ اسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لإقامة اسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع للحكومة

يذكر ان وزارة الموارد المائية والري، استجابت للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التى يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها وكذا الأعمال الجارى والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وبالإشتراك مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرة بوزارة الرى، والمهندس سامي الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندسة إيمان عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى، والمهندستان عبير مبروك ومنى فتحى، مفتش ري بالإدارة العامة لشئون مجلسى النواب والشيوخ، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إيهاب سعيد وعمرو عبدالحليم.