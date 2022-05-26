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بالصور.. بعثة ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700225/بالصور-بعثة-ريال-مدريد-إلى-العاصمة-الفرنسية--استعدادا-لنهائي-دوري-أبطال-أوروبا

غادرت بعثة ريال مدريد من قليل، اليوم الخميس، إلي المدينة الفرنسية استعداداً لمواجهة ليفربول الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 28 الجاري.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

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نتيجة مباراة ريال مدريد

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول  في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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