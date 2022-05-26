انت الان تتابع تفاصيل خبر وحيد قرقر: هيئة قناة السويس حافظت على زيادة الإيرادات رغم أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700222/وحيد-قرقر-هيئة-قناة-السويس-حافظت-على-زيادة-الإيرادات-رغم-أزمة-كورونا-والحرب-الروسية-الأوكرانية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به قناة السويس في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.

دوت الخليج

وحيد قرقر: هيئة قناة السويس حافظت على زيادة الإيرادات رغم أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة قناة السويس عن العام المالي 2022/2023، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.

وقال: حتى في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، استطاعت الهيئة أن تحافظ على معدلات أداء متميز، ونجحت في تحقيق إيرادات أكبر.

وأشاد قرقر بالدور الذي يقوم به الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في استمرار الحفاظ على المجرى الملاحي كأحد أهم المنافذ في العالم، لاسيما فيما يتعلق بدعم جهود التطوير ورفع الكفاءة بشكل مستمر.

ولفت وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في الدفع بتطوير الترسانة البحرية، والعمل على تطويرها لتلبية كافة احتياجات السفن المارة بقناة السويس.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الهيئة، بعد أن عرض الفريق أسامة ربيع، بيانا بحركة الملاحة بالقناة خلال عامي (20/21 – 21/22)، مؤكدا أن عدد السفن التي عبرت القناة بلغت 19 ألف سفينة، وقفزت عام 21/22 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%.

وأكد أن الهيئة حققت أرباح خلال عام 20/21 قدرت ب 5.8 مليار دولار، وقفز إلى 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الجارى 21/22.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن رسوم عبور القناة تتغير من عام لآخر، مشيرا إلى أن 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 مليون دولار.

وأكد ربيع، أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها آثار سلبية على حركة التجارة العالمية، إلا أنها كان لها أيضا تأثيرات إيجابية منها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر.