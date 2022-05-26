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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700221/بعد-تألقها-في-مهرجان-كان-تفاصيل-محاكمة-شاكيرا-في-أسبانيا

أصدرت محكمة برشلونة اليوم الخميس، قرار بمحاكمة المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا بتهمة الاحتيال وذلك بعد تصدرها التريند وتألقها خلال الساعات الماضية على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل محاكمة شاكيرا

محاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال

تتعرض النجمة العالمية شاكيرا لتهمة الاحتيار على 14.5 مليون يورو فيما يعادل 15.5 مليون دولار أمريكي من وزارة الخزانة، بالإضافة إلى التظاهر بعدم الإقامة في البلاد وإخفاء دخلها والتهرب الضريبي.

ومن جانبها رفضت محكمة برشلونة، استئناف شاكيرا لتجنب المحاكمة، وأوضحت أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي تقدم بها مكتب المدعي العام ضدها عن 6 جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

وكانت قد دفعت شاكيرا مبلغ 14.5 مليون يورو الذي طالبت به مصلحة الضرائب الإسبانية، بجانب 3 ملايين أخرى في الفائدة، بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي بين عامي 2012 و 2014 .

شاكيرا مهرجان كان السينمائي

ومن جانبها أعلنت شاكيرا أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني بعد قرار المحكمة الأخير كما أصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية "كان دائمًا بلا عيب" في جميع البلدان.

وأشارت المغنية العالمية إلى أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا، ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع، بل تقتصر على استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم، وجاء في مذكرة دفاع شاكيرا: "إن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد".

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وأكدت أن فريقها القانوني سيستمر في الدفاع عن براءتها ويأتي ذلك من خلال تقديم الحجج القانونية المهمة والأدلة التي يمكن التحقق منها وتقارير الخبراء من المتخصصين بمجال الضرائب.

وفي سياق آخر، كانت قد خطفت شاكيرا الأنظار أثناء حضورها فعاليات العرض الخاص لفيلم Elvis وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق مكشوف الكتفين ومفتوح من الركبة مع قفازات سوداء وتسريحة شعر أنيقة.

يذكر أن فيلم Elvis يضم في بطولته كلا من توم هانكس وأوستن باتلر والإخراج لـ باز لورمان وتدور أحداث الفيلم حول سيرة ذاتية أمريكي قادم عن حياة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي.