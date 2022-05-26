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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700219/ع-القهوةمشروع-تخرج-إعلام-عين-شمس-يعيد-إحياء-دور-القهوة

في ظل انطلاق مارثون مشاريع تخرج كليات الإعلام، نظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس حفلا لمناقشة مشاريع تخرج شعبة الصحافة بالقسم ، وجاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وبرئاسة الاستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام.

دوت الخليج

"عَ القهوة"..مشروع تخرج إعلام عين شمس يعيد إحياء دور القهوة

تم استضافة نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف المصرية لتحكيم مشاريع التخرج برئاسة الاستاذة الدكتورة دينا أبو زيد، رئيس قسم علوم الإتصال والإعلام، وقد ضمت لجنة التحكيم عددًا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية أبرزهم الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ومن أساتذة القسم الاستاذة الدكتورة هبة شاهين، و د. مها الملاح، ود. فلورا إكرام، و د. سارة جميل، د. مريم عادل.

كلية الإعلام جامعة عين شمس

حيث أصدر مجموعة من طلاب شعبة الصحافة، العدد الأول من مجلة "عَ القهوة " تحت اشراف الاستاذة هبة الطحطاوى المدرس المساعد بالقسم كرئيس تحرير للمجلة، وتعد مجلة ع القهوة مجلة عامة تناقش موضوعات عديدة تهم فئات المجتمع المختلفة وذلك إيمانًا من طلابها بأن لكل فئة اهتمامتها التي تخصها والتي لا يمكن إغفالها على حساب فئة آخرى.

وجاءت فكرة مجلة "عَ القهوة" لإحياء دور القهوة بمصر القديمة والتي كانت مجتمعًا للعديد من أنواع الفنون والسياسة، كما أنها تجمع بين الدفء والقدامة والتطور والحداثة بشكل سلس وسهل من خلال التنوع في الأشكال الصحفية.

أما عن أبرز الشخصيات التى اهتم طلاب المجلة بإجراء حوار صحفى معهم فكانت؛ دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وزيرة التعاون رانيا المشاط، والسفير جمال بيومي، والإعلامي محمود سعد، ومنه طاهر منسق العلاقات الدولية للمتحف المصري الكبير.، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين والفنانات هم حمادة هلال وأحمد خالد صالح ووفاء عامر، وعدد من الرياضيين من بينهم بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، وأحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق.

جدير بالذكر ان مجلة ع القهوة قد أطلقت حملة بعنوان (قرب واتفرج) لدعم المشروعات الصغيرة التي يديرها شباب وشابات في مقتبل أعمارهم؛ لتشجيعهم على العمل وعدم انتظارهم للفرصة المناسبة بل خلق هذه الفرصة.