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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700216/12اجتماعا-لخطة-النواب-الإسبوع-القادم-بشأن-الموازنة-ووزير-المالية-يشارك

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستعقد 12 اجتماع الاسبوع القادم حيث الاجتماع الأول صباح يوم الأحد وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن عدم توصيل خدمة مياه الشرب من محطة مياه طهطا الجديدة ببعض قرى ونجوع مركز طهطا بمحافظة سوهاج .

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الاجتماع الثاني بنفس اليوم وذلك لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023 . وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية

الاجتماع الثالث ظهر يوم الأحد وذلك لمناقشة مشروع موازنات المصالح الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2022/2023 .

الاجتماع الرابع ظهر يوم الأحد وذلك لمناقشة موازنة البرامج والأداء للمصالح الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2022/2023

12اجتماعًا لخطة النواب الإسبوع القادم بشأن الموازنة ..ووزير المالية يُشارك

الاجتماع الخامس صباح يوم الاثنينوذلك لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان ) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023 والاجتماع السادس ظهر يوم الاثنين وذلك لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان ) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023 .

الاجتماع السابع ظهر يوم الاثنين 30/5/2022 وذلك لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة ( المجلس القومي للشباب –المجلس القومي للرياضة ) عن العام المالي 2022/2023 .

الاجتماع الثامن عصر يوم الاثنين 30/5/2022 وذلك لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة ( المجلس القومي للشباب –المجلس القومي للرياضة ) عن العام المالي 2022/2023 .