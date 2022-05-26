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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700211/منهم-عمرو-واكد-فنانين-تم-شطبهم-من-نقابة-المهن-التمثيلية

علقت نقابة المهن التمثيلية على مطالبات الجمهور وغضب المصريين من عمرو واكد وشطبه من النقابة ليؤكدون أنه مشطوب وليس له صلة بالنقابة.

دوت الخليج يرصد فنانين تم شطبهم من نقابة المهن التمثيلية

فنانين تم شطبهم من النقابة

جاء في بيان نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور والفنان أشرف زكي: "عمرو واكد مشطوب من سجلات النقابة، كما أنه لا يشرف نقابتنا العريقة وجود عمرو أو أمثاله، مؤكدين على أن نساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام".

ولم يكن عمرو واكد الفنان الوحيد الذي تم شطبه من النقابة فآخرهم أيضًا كانت الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد ارتدائها الحجاب وأدلت بتصريحات وصفها البعض بأنها مهينة للفن والفنانين، وعلقت على قرار شطبها قائلة: “حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة”.

وتابعت: “وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة إلي موقفي هو نفس موقفها إلي بيوضح أن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ما تكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي”.

واستكملت كلامها: “الزميل الوحيد إلي ذكرته هو إلي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل إلي في المجال شاهدين إني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلح.. لأن بصراحة الكلام عن أجر كبير ضحكني".

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شطب حلا شيحة

واختتمت كلامها: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل إلي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد إني مش هعمل كده على حساب إلي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحدا ولا أنا افضل من أحد ولا أنصح أحدا قبل ما أنصح نفسي أولا و كلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ.. وبتمنى الخير دايما لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

ويشار أن نقابة الممثلين كانت قد شطبت خالد أبو النجا، وهشام عبدالله، ومحمد شومان وهشام عبدالحميد.