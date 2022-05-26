الأسبوع المقبل..الشيوخ يحيل مقترح نائب «مستقبل وطن» بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات 2019 للحكومة

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700203/الأسبوع-المقبلالشيوخ-يحيل-مقترح-نائب-مستقبل-وطن-بشأن-عدم-تعيين-36-ألف-معلم-من-تعاقدات-2019-للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث لعلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزرة التربية والتعليم خلال الفترة من 1\4\2019 وحتي 31\5\2019.

دوت الخليج الشيوخ يحيل اقتراح النائب عمرو فهمي بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات 2019 هذا وناقشت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن عدم تعيين ٣٦ ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من ١/٤/٢٠١٩ وحتى ٣١/٥/٢٠١٩. كما تحيل الجلسة العامة ،الاقتراح برغبة المقدم من النائبان محمود القط ، ومحمد عزمي بشأن إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل. ويذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، ، ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط ، والنائب محمد عزمى بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل"، بحضور ممثلي الحكومة. وأوضح النائب محمد عزمي لموقع دوت الخليج ، إن فكرة إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل ليس كيان جديد، وأن هناك مجموعة من الإدارات داخل الوزارات المختلفة والهيئات التي تعمل علي نقل الأفراد أو البضائع، فضلا عن النقل البري والبحري والجوي، لافتا أن المجلس سيضم منطومة النقل بأكملها. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك معايير السلامة الدولية وستكون مناسبة للتطور الذي نشهده حاليا من طرق وكباري، لافتا إن أهمية المجلس تكمن في تحقيق السلامة الدولية وعمل استراتيجية واضحة لسلامة النقل علي مختلف الوسائل، مضيفا: مصر تصدر مختلف المنتجات سواء عن طريق النقل بالأنابيب أو عن طريق شبكات متطورة للكهرباء، وسيعمل المجلس علي تنمية قطاع النقل الذي تنشهده الجمهورية.

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