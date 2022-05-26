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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /700201/النائب-عبد-الباسط-الشرقاوي-يطالب-بتشكيل-لجان-بالمحافظات-لحل-مشكلة-الاحوزة-العمرانية

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل كثير من الخير للمحافظة، وانتشلها من مستنقع الإهمال التي عانت منه على مدار سنوات عدة، وذلك من خلال وجود 6 مراكز للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن الزيارات المستمرة لوزير التنمية المحلية، للاستماع إلى مختلف المشكلات التي تواجه مراكز وقرى المحافظة.

دوت الخليج

النائب عبد الباسط الشرقاوي يطالب بتشكيل لجان بالمحافظات لحل مشكلة الاحوزة العمرانية

وطالب الشرقاوي ، في بيان له ، الرئيس السيسي بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة الاحوزة العمرانية، قائلا: من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢، وقع في المحافظة ١٤٣ ألف حالة مخالفة بناء، فالمواطن أصبح يواجه مشكلة في البناء فلم يعد يستطيع البناء في المدينة أو القرية، والسبب الرئيسي في ذلك هو اشتراطات البناء التي أصبحت معقدة، بالاضافة إلى أن المتخللات التي توجد في القرى لم يتم الاستفادة منها.

وأشار المهندس عبد الباسط الشرقاوى، إلى أن المخططات التفصيلية العمرانية لم تنتهي منها حتى الآن الوزارة بحجة عدم الاضطرار إلى إدخال مرافق، وتساءل النائب: إذا كانت حياة كريمة وصلت مدن عديدة وبالفعل تم إدخال مرافق فلماذا يتم تصعيب الأمر على المواطن ؟

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان في المحافظات للانتهاء من أزمة ملف الاحوزة العمرانية تنفيذاً للقانون الذي نص على تعديل الاحوزة العمرانية كل ٥ سنوات، فضلا عن إعادة النظر في اشتراطات البناء التي عملت على تعجيز المواطن في عملية البناء، في الوقت الذي استصلحت الدولة مناطق جديدة وتحتاج إلى البناء والتشييد فكيف سيتم التعامل فيها وفقا لاشتراطات البناء المعقدة التي تم التعامل بها اليوم.