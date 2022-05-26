مصر تشارك فى الاجتماع التحضيرى لقمتى إفريقيا الاستثنائيتين فى مالابو

جدة - نرمين السيد - ترأست السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وفد وزارة الخارجية المشارك فى اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد فى مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للإعداد للقمتين الإفريقيتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسادسة عشر.





من جهتها، ترأست دولة السنغال أعمال الاجتماع التنفيذى الذى شاركت فيه جميع دول الاتحاد الإفريقى، واستهدف التحضير للقمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التعهدات والقمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

وشاركت السفيرة سها جندى كمتحدث رئيسى فى الحلقة النقاشية التى عقدت ضمن الحلقات النقاشية الخمس الرئيسية لاجتماع الشق الوزارى من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللاجئين والنازحين، والتى ناقشت موضوع إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى التعامل مع اللاجئين والنازحين داخليا فى إفريقيا.

وأبرزت مساعد وزير الخارجية فى كلمتها استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة بعد النزاعات فى إفريقيا، مشددة على دوره فى إعمار الدول بعد النزاعات، ومستعرضة أهداف المركز واستراتيجية عمله وبرامجه من أجل استقرار عمل مؤسسات هذه الدول ودعم مواطنيها وتحسين أوضاعهم، بما فى ذلك المرأة والشباب والنازحين والعائدين إلى ديارهم.

وشارك السفير محمد جاد، سفير مصر فى أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الإفريقى، فى الأعمال التحضيرية خلال الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة لشئون الهجرة والاجئين والنازحين.