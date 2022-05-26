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دوت الخليج

وتم توقيع الاتفاقية، بين الشركات المنفذة، في مؤتمر مستقبل الضيافة (Future Hospitality Summit)في الرياض الذي يُعتبر المؤتمر الأهم لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. وأبرمت الاتفاقية بين المهندس إياد محمد مشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة الراسم للمنتجعات والفنادق وكريس نادر والسيدة نويل حمصي، الشريكين المؤسسين لإنفي، في حضور جوناثان ورسلي، رئيس شركة ذا بنش المنظمة لمؤتمر مستقبل الضيافة.

السعودية تخطط لإنشاء منتجع صديق للبيئة

قال المهندس إياد محمد مشيخ خلال توقيع الاتفاقية: "تغمرنا الحماسة لانضمام شركة إنفي إلى السوق السياحي المزدهر في المملكة. إننا نريد الاستثمار في مشاريع سياحية فريدة وصديقة للبيئة، كما نرغب بتطوير منتجعات ساحرة تقدّم للسائح المحلي والدولي فرصة استكشاف الجمال الطبيعي للمملكة ونساهم كشركة سعودية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال الاستثمار في القطاع السياحي بمشروع نوعي. إن نظرية ونهج إنفي هما ما كنا نبحث عنه تماماً، وسيصبح هذا المشروع مرجعاً للمنتجعات صديقة البيئة على شواطئ البحر الأحمر."

سيشمل المنتجع 40 غرفة وفيلا على الشاطئ لتندمج بسلاسة مع البيئة وستكون هذه الغرف مسبقة الصنع وستُنقل إلى الموقع حيث ستُركّب على منصات منفردة للتخفيف من تأثيرها على البيئة وللحد من حصول أي اضطراب في الموقع. سيلتزم المشروع بمعايير إنفي للاستدامة التي فحصها "بيوند غرين"(Beyond Green) ، وهو تحالف الاستدامة الذي تُعتبر إنفي جزءاً منه. ستشمل مرافق المنتجع مطعماً، برك سباحة خاصة، منتجع صحي ومرافق للأطفال. بالإضافة إلى كل ذلك، يرحّب نادي الشاطئ العائلي بالضيوف الخارجيين، ومن المتوقع افتتاح المنتجع في منتصف العام القادم.

وقال كريس نادر، الشريك المؤسس لإنفي: "نحن ندخل السوق السعودية ومعنا مشروع مشوّق يعكس علامة إنفي. أودّ أن أشكر المهندس إياد على منحنا هذه الفرصة الرائعة لتأسيس منتجع صديقاً للبيئة في المنطقة الغربية. تتلقى منتجعات إنفي اهتماماً كبيراً من مستثمرين سعوديين لديهم رغبة شديدة بتأسيس مشاريع سياحية نوعية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، ونحن نتعاون عن قرب مع وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي لإنشاء عدة مجموعات من المنتجعات في جميع أنحاء المملكة."