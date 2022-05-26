درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والقاهرة تسجل 35.. حالة الطقس غدًا الجمعة

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700213/درجات-الحرارة-تواصل-ارتفاعها-والقاهرة-تسجل-35-حالة-الطقس-غدا-الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على محافظات مصر.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة

وأوضحت الهيئة أنه من التوقع أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

التوقعات الجوية في مصر غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية مصاحبة لرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تتكون الشبورة مع جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في حين تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية : شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعية في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على مختلف محافظات مصر

لكبرى الصغرى

- القاهرة 35 21

- الأسكندرية 29 19

- طنطا 35 19

- دمنهور 31 18

- مرسى مطروح 27 17

- السلوم 27 17

- سيوة 36 18

- بور سعيد 28 21

- الزقازيق 35 20

- الإسماعيلية 35 19

- السويس 34 20

- رفح 27 18

- نوبيع 36 23

- كاترين 28 12

- شرم الشيخ 36 26

- الغردقة 36 26

- الفيوم 35 21

- المنيا 36 20

- أسيوط 36 21

- الأقصر 39 23

- أسوان 40 24

- الوادي الجديد 38 23

- حلايب 31 23

- شلاتين 35 24