إنهاء خصومة ثأرية عمرها 4 سنوات بسوهاج

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - شهدت قرية إدفا بمحافظة سوهاج مراسم صلح بين عائلة "آل أبو الدقون" وعائلة "آل مقلد"، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي، إثر خلافات نشأت بين شابين أحدهما من العائلة الأولى والثاني من الأخيرة.

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وهنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج طرفي المصالحة على موقفهم الواعي بخطورة الثأر، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرج للبناء والتنمية، معربا عن سعادته بهذا الصلح وإنهاء تلك الخصومة الثأرية التي كانت ستؤدي إلى كارثة كبيرة.

تحرص المحافظة على إنهاء جميع الخصومات الثأرية

ولفت إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والتخلص من العادات والتقاليد القاتلة التي من شأنها تهدم المجتمع وتدمر شبابه، مشيرا إلى أن لا تنمية بدون أمن وأمان، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

وأشاد بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة.

موقف الأزهر الشريف من الثأر

يشار أن الأزهر الشريف أنشأ اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف إصلاح ذات البين، وحقن الدماء والحفاظ على الأرواح، ورأب الصدع وتوحيد الصف، بالتنسيق الكامل والمستمر مع أجهزة الدولة المعنية بإرساء قيم الأمن والسلام، والحكماء والعقلاء من أبناء المجتمع.