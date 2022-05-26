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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700208/أكواد-باقات-اتصالات-مصر-Etisalat-Misr--أشحن-بسرعة

يبحث الكثيرون عن أكواد باقات اتصالات مصر Etisalat Misr خاصة باقات اتصالات النت الشهرية، ولأن الأكواد هي الأسرع في الشحن وتنفيذ الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى الفروع فيتساءل يوميًا المستخدمين عن أكواد باقات اتصالات مصر للمكالمات والإنترنت، ويقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن أكواد باقات اتصالات

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