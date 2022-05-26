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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700207/صبحي-يفوز-برئاسة-المكتب-التنفيذي-لوزراء-الشباب-والرياضة-العرب-بالتزكية

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية.

دوت الخليج

انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

جاء ذلك خلال انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس، في ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذي انعقد في دورته رقم (٤٥) اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.

الأردن تفوز برئاسة اللجنة الشبابية

كما أسفرت الانتخابات عن فوز دولة الأردن بمقعد النائب ورئيس اللجنة الشبابية، وفوز دولة العراق بمقعد النائب ورئيس اللجنة الرياضية، وفوز دولة الإمارات برئاسة اللجنة المالية.

وأسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول "السعودية، الكويت، العراق، تونس، الإمارات، الجزائر، ليبيا، الأردن، وفلسطين"، بالاضافة الي مصر.