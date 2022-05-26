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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700200/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يحسم-مصير-شهادات-الـ-18--آخر-كلام

مازالت شهادات الـ 18 % من البنك الأهلي المصري NBE تثير الجدل، ويتساءل الكثيرون عن رفع فوائد البنك الأهلي المصري بين المتلكين شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، ويقدم دوت الخليج مستجدات شهاداتالبنك الأهلي المصري NBE ذات عائد 18%.

البنك الأهلي المصري NBE

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في آخر تصريحاته أن البنك الأهي هلي سوف يواصل بيع شهادة الـ 18 % بدون أي زيادة أو نقصان في قيمة العائد.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري دائما حريص على عدم إصدار أي شهادات جديدة ذات فائدة مرتفعة خلال الفترة الحالية .

رفع الفائدة

قرر البنك المركزي رفع الفوائد على الإيداع والإقراض، ورفع سعر الخصم والائتمان بقيمة قد تصل الي 200 نقطة حتى يصل إلى 11.75بالمئة ، حيث جاء ذلك بجانب رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بقيمة قد تصل الي 200 نقطة حتى يصل إلى 11.25 % ، ونفى البنك الأهلي المصري زيادة الفوائد على شهادة الـ 18%.