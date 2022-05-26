انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تكشف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700199/التعليم-تكشف-جدول-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائي-2022-الدور-الثاني

بدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني، في البحث على جدول مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للدور الثاني 2022.

دوت الخليج

جدول مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للدور الثاني 2022

وكانوا طلاب الصف الرابع الابتدائي، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 في الفترة من 8 مايو وحتى 12 مايو على مدار 5 أيام، وبدأ بعدها البحث عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي على محركات البحث لمعرفة النتيجة وهل تم اجتياز الفصل الدراسي الثاني بنجاح أم لا.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي 2022 الدور الثاني ملاحق

وبعد ظهور نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي، بدأ الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح واجتياز الامتحانات في البحث عن موعد جدول امتحانات رابعة ابتدائي 2022 الدور الثاني.

وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني في شهر يوليو 2022، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

مواعيد جدول امتحانات رابعة ابتدائي 2022 الدور الثاني

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني، سوف تبدأ يوم الأحد 17 يوليو 2022 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات رابعة ابتدائي 2022 الدور الثاني في 21 يوليو 2022، حيث تستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني على مدار 5 أيام.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول أداء امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة كالتالي:

1- الأحد 17 يوليو 2022: اللغة العربية (ساعتان ونصف) - التربية الدينية (ساعة ونصف).

2- الإثنين 18 يوليو 2022: مادة العلوم (ساعة ونصف) - مهارات مهنية (ساعة ونصف).

3- الثلاثاء 19 يوليو 2022: مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف) - ICT (ساعة ونصف).

4- الأربعاء 20 يوليو 2022: اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

5- الخميس 21 يوليو 2022: مادة الرياضيات (ساعة ونصف).

ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني

أصدر الدكتور طارق شوقي توجيهاته إلى المدارس والمديريات التعليمية بشأن ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني، والتي جاءت كالتالي:

1- إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها.

2- في حالة اجتيار الطالب المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق يتم نقله إلى الصف الدراسي التالي.

3- الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة في الأسئلة وعدم تضمين أي قضايا سياسية أو ما يخص الدولة.

4- يقوم الطالب بإعادة السنة الدراسية كاملة في حالة استمرار حصوله على اللون الأحمر في أحد المقررات بعد اختبار الدور الثاني.