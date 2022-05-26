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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700196/منهم-محمد-صلاح-وبراد-بيت-رانيا-يوسف-في-جلسة-تصوير-مع-نجوم-هوليوود-صور

دوت الخليج ينشر جلسة تصوير رانيا يوسف في متحف مدام توسو

رانيا يوسف في متحف مدام توسو

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة مجموعة من التماثيل للمشاهير ونجوم هوليود.

ومن بينهم توم كروز، وكيم كارداشيان، وعملاء سلسلة جيمس بوند، وبراد بيت، بجانب محمد صلاح، والأميرة ديانا وعلقت على الصور قائلة: “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة رانيا يوسف أعربت عن سعادتها حول مشاركتها في القفز بإحدى حلقات برنامج نجوم السماء الذي كان يعرض في رمضان 2022، وقالت إنها طافت بلدان كثيرة حول العالم عندما كانت تعمل مضيفة طيران في بداية حياتها العملية.

مغامرات رانيا يوسف

وأضافت قائلة: “لفيت العالم وشفت شواطئ العالم لما كنت مضيفة لكن عمرى ما شفت بلد أجمل من بلدي.. مصر جميلة جداً من الأعلى، ورغم أنها جربت القفز عدة مرات في إسبانيا إلا أن التجربة في مصر مختلفة تماماً..الحقيقة التجربة في مصر مختلفة تماماً تشوف مصر من فوق حاجة في قمة الجمال وأنا مريت من شرم الشيخ وشفت لون البحر بتعنا يختلف تماماً عن بحر إسبانيا".

ومن ناحية أخرى، كانت قد احتفلت النجمتين ساندي علي ورانيا يوسف بحصولهما على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات فئة المبدعين، وشاركت ساندي متابعيها والجمهور بنشرها مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة رانيا يوسف ومدير فنادق Palazzo Versace Dubai عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

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وعلقت على الصور التي نشرها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: “شكرا دولة الامارات العربية على منحي الاقامة الذهبية فئة مبدعين.. و خالص الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و شكرا لسعادة الفريق محمد احمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب بدبي و الاستاذ خالد مبارك”.