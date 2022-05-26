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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700193/الآن-كتيب-المفاهيم-للصف-الثالث-الثانوي-2022-ورابط-التحميل

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن كتيب المفاهيم أو مجلدات المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

دوت الخليج

كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منذ عدة أيام، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا مبدئية لأغلفة مجلدات المفاهيم التي أتاحتها الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف الشعب سواء العلمية أو الشعبة الأدبية.

وأوضح الوزير أن هذه كتيب المفاهيم سيتم نشره إلكترونيًا يوم الخميس 26 مايو، موضحًا أن النسخ الرقمية من مجلدات المفاهيم تغطي المناهج بأكلمها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات.

كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

وقال وزير التعليم أن النسخ الإلكترونية من كتيب المفاهيم هي نفس النسخ التي ستتم طباعتها وإتاحتها لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء تأدية امتحانات الشهادة الثانوية بنظام «أوبن بوك».

نشر كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

ونشر التربية على صفحته قبل ساعات من نشر النسخ الإلكترونية لمجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة قائلًا: «وفاءً بالوعد، انتظروا نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن، أو في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022 كما وعدنا منذ أيام».

نشر النسخة الرقمية من مجلدات المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وبعد ساعات قليلة، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، مجلدات وكتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، موضحة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إلى النسخة الرقمية من مجلدات المفاهيم 2022 الخاصة بالشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) عبر الرابط التي حددته الوزارة، ويتوفر كتيب المفاهيم باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

رابط كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي

وأتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا لتحميل كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر الرابط التالي من هــنـــــا.

توفير QR Code لتحميل مجلدات المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي

وأوضحت الوزارة أنه نظرًا للضغط الهائل على موقع الوزارة لتحميل كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي، قامت بتوفير QR Code يمكن استخدامه من خلال أجهزة الهاتف المحمول لتحميل مجلد المفاهيم الخاص بكل شعبة لطلاب الصف الثالث الثانوي من موقع بديل.

طباعة كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على صفحته الرسمية، أن المطابع تسابق الزمن لطباعة المئات من مجلدات وكتيب المفاهيم لتوزيعها على كل المحافظات والقرى والنجوع لتكون متاحة على مقعد كل طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي قبل امتحان الشهادة الثانوية 2022، هدية مجانية من الدولة المصرية.

عدد صفحات كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الأقسام

وأوضح الوزير عدد الصفحات الخاص بكل كتيب مفاهيم لكل شعبة من طلاب الثانوية العامة، كالآتي:

- كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 شعبة علمي علوم يتكون من 624 صفحة.

- كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 شعبى علمي رياضة يتكون من 496 صفحة.

- كتيب المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الشعبة الأدبية يتكون من 240 صفحة.