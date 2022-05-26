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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700191/تعرف-على-استعدادات-بعثة-الأهلي-في-المغرب-لمباراة-الوداد

يواصل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته اليوم بالمغرب استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

اجتماعات مكثفة

فيما شهد اليوم الخميس، للبعثة اجتماعات مكثفة لبعثة الأهلي، في إطار التحضير للمباراة النهائية، حيث اجتمع المدير الفني بيتسو موسيماني مع جهازه المعاون لمناقشة تفاصيل الحصص التدريبية للفريق والبرنامج الاستشفائي المقرر تنفيذه اليوم أثناء المران الجماعي الأول للفريق بالمغرب.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.