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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700187/جامعة-المنصورة-الجديدة-تنظم-دورة-تدريبية-لتأهيل-القيادات

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية البرنامج التدريبي "جدارات القيادة.. فنون ومهارات"، دورة تدريبية لقيادات جامعة المنصورة الجديدة.

دوت الخليج ويأتي تنظيم البرنامج تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وتحت إشراف الدكتورة هالة المرصفاوي عميد الكلية، والدكتورة سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة، وبحضور قيادات جامعة المنصورة الجديدة الأكاديمية والإدارية. البرنامج تم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية وتم البرنامج التدريبي، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالجامعة، ودرب في البرنامج الدكتور أشرف أنس زيتون أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي جامعة المنوفية والدكتوراة اليابانية والحاصل على الزمالة اليابانية فى الأشعة التشخيصية والطب النووى، والمدرب الدولي المعتمد من البورد الأوربي، والحاصل على دبلوم التعليم الطبي، ودبلوم تنمية الموارد البشرية وإدارة المؤسسات الصحية، ودبلوم إدارة الأزمات والكوارث فى المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية، وحضرت الدكتورة دعاء الشاعر الأستاذة بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية.

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