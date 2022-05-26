سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين يلتقي وزير الداخلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 03:28 مساءً - التقى السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى البحرين، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير داخلية مملكة البحرين الشقيقة، حيث تم بحث سُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المُشترك بين البلديّن الشقيقيّن في مجابهة التحديات المختلفة.

أكد السفير شعبان على اعتزاز مصر بما تتميز به العلاقات الثُنائية بين البلدين الشقيقين من عُمق ومتانة، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي. ومن جانبه، أشاد وزير داخلية البحرين بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك.