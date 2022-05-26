حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه بسرعة إنشاء الكبارى للتسهيل حركة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، مسؤول جهاز التعمير بدفع عجلة العمل فى تنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء الكبارى للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتوازى مع تنفيذ باقى المشروعات المدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والتى من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق مسار التنمية الشامل وضمان حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى، الذى يعقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مهندسى دار الهندسة، ممثلى جهاز التعمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى.

كلف المحافظ، شركات الغاز الطبيعى والاتصالات بسرعة إدخال الخدمات بالمناطق التى تجاوزت معدلات إنجاز عالية، للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، مؤكداً على أنه سيتم إدخال الخدمات والمرافق تباعاً عقب الانتهاء من أعمال حفر شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وأكد محافظ المنيا، استمرار المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والكفاءة، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين.

ناقش المحافظ، التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة، بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسعاف والغاز الطبيعى والاتصالات، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع متابعة مستجدات الأعمال واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.