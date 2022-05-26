القائم بأعمال وزير الصحة يباشر مهام عمله من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - باشر وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مهام عمله، اليوم الخميس، من المقر الجديد لوزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استعداد الدولة لنقل دواوين الوزارات إلى العاصمة الجديدة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بعدد من ملفات الوزارة من داخل المقر الجديد بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد مبنى الوزارة، حيث اطلع على التجهيزات التى تمت بالمبنى، وكذلك تجهيزات مكاتب القيادات وموظفى الوزارة، مشيدًا بمعدل الإنجاز التى تحققت فى المبنى وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والإدارية. يذكر أن الوزير قد شارك صباح اليوم فى مؤتمر تغير المناخ، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «آثار التغيرات المناخية على الاستدامة، الطريق لمؤتمر cop27».

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