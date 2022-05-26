99% من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحانى الكيمياء وعلم النفس إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، اليوم الخميس، الامتحان فى مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 والتى بدأت يوم الخميس الموافق 12 مايو .





وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة التربية والتعليم، بلغت نسبة أداء امتحان الكيمياء 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألفا و13 طالبا - طالبة، من إجمالى مستهدف 396 ألفا و289 طالبا - طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا - طالبة. بينما بلغت نسبة أداء امتحان علم النفس والاجتماع 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا - طالبة، من إجمالى مستهدف 190 ألفا و337 طالبا - طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا - طالبة. وعقدت الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة، فجرى إلحاقهم بالمدارس المجهزة وأدوا الامتحانات خلال الفترة المسائية.

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