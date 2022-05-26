معركة تعدد الزوجات بين الأزهر وكريمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أثار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل، بسبب تصريحاته حول تعدد الزوجات وزواج المغترب بزوجة أخرى دون الحاجة لاستئذان الزوجة الأولى بل طالبها بإعانة زوجها على الزواج بأخرى حتى لا يرتكب الفاحشة.





ويوضح الفيديوجراف التالى معركة تعدد الزوجات بين الأزهر وكريمة والتى دفعت صحيفة "صوت الأزهر" لنشر رد يعارض تلك التصريحات. وقال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن زوجة واحدة تكفى، وأن المسلم ليس حرا فى الزواج الثانى كما أن التعدد حق مشروط ومقيد للزوج ويظلم المرأة والأبناء فى الكثير من الأحيان.

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