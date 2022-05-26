الشيوخ يحيل اقتراح النائب أحمد القناوي لاستحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700198/الشيوخ-يحيل-اقتراح-النائب-أحمد-القناوي-لاستحداث-حي-ثالث-بمدينة-المحلة-الكبرى-للحكومةالأسبوع-المقبل

تحيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى .

دوت الخليج

الشيوخ يحيل اقتراح النائب أحمد القناوي لاستحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى للحكومة

وكان طالب أحمد القناوي ، طالب في الاقتراح المقدم منه، باستحداث حى ثالث المحلة الكبرى، موضحا أن مدينة المحلة الكبرى مدينة مليونية يتخطى عدد سكانها حاجز المليون ونصف نسمة، كما أنها تضم مصانع وأسواق تجارية ومستشفيات تخصصية ومعاهد وكليات تكنولوجية، تجعلها دائما قبلة لاَلاف الزائرين من مختلف المدن المجاورة بشكل شبه يومي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، انه فى اطار استيعاب هذه الكثافة السكانية ولكثافة الأعمال بهذه المدينة، تم استحداث وإنشاء قسم ثالث المحلة الكبرى، ومجمع محاكم ثالث المحلة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري لحى ثالث المحلة الكبرى، وسجل مدني ثالث المحلة الكبرى، لذا وجب التوجيه باستحداث وإنشاء ديوان لحى ثالث المحلة الكبرى، تماشيا مع نفس التوجه وتسهيلا على المواطنين، وتلبية للضغط المتزايد على مرافق الدولة في دواوين أحياء المدينة.

وأيد الاقتراح مسؤول الاتصال السياسى بوزارة التضامن، وممثلة محافظة الغربية.

وقد أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بتنفيذ هذا الاقتراح نظرا لأهميته.