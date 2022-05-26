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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700197/نقل-النواب-توافق-على-موازنه-هيئة-قناة-السويس-وتهدي-الفريق-ربيع-درع-اللجنة--صور

كرمت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، على جهودة والإشادات الدولية بالعمل وفريق العمل داخل هيئة قناة السويس من خلال منظومة عمل وطنية ومتدربة ولديها خبرة كبيرة بقيادة الفريق أسامة ربيع .

دوت الخليج

نقل النواب توافق على موازنه هيئة قناة السويس وتهدي الفريق "ربيع" درع اللجنة .. صور

كما اهدي الفريق اسامه ربيع رئيس درع الهيئة العامة لقناة السويس، للجنه النقل والمواصلات.

ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الفريق أسامه ربيع إستطاع تحويل المحنة لمنحة، وواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ، وتأثيرها على الملاحة الدولية ومنها قناة السويس .

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات على موازنه الهيئة العامه لقناة السويس عن السنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023،فيما يخص هيئة قناة السويس