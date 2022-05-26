ضبط 2.5 طن لحوم ودجاج مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700195/ضبط-25-طن-لحوم-ودجاج-مخالفة-خلال-حملات-تفتيشية-بالشرقية

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دوت الخليج

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن.

إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة وضبط 2 طن و450 كجم لحوم ودجاج مخالفة ما بين 84 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و1900 كجم دجاج مجهولة المصدر و16 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات و450 كجم مفروم دجاج وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير محاضر المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

الحملات التفتيشية والرقابية

يشار أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد على مدير مدرية الطب البطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للحفاظ على سلامة المواطنين، وشدد على ضروروة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.