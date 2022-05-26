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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700192/الفريق-اسامه-ربيع-يستعرض-بيان-حركة-الملاحه-بقناة-السويس-خلال-٢٠٢١٢٠٢٢-امام-نقل-البرلمان

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بيان بحركة الملاحة بالقناة خلال عامى (20/21 – 21/22)، لافتا إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة عام 20/21 بلغت 19 ألف سفينة، وقفزت عام 21/22 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%.

دوت الخليج

الفريق اسامه ربيع: يستعرض بيان حركة الملاحه بقناة السويس خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢ امام نقل البرلمان

وأضاف ربيع، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، أن حجم أرباح الهيئة خلال عام 20/21 بلغ 5.8 مليار دولار، وقفز إلى 6.9 مليار دولار خلال العام الجارى 21/22.

وأشار ربيع، إلى أن رسوم عبور القناة تتغير من عام لآخر، مضيفا أن عام 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 مليون دولار، كما أشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها أثار سلبية على حركة التجارة العالمية، إلا أنها كان لها أيضا أثار إيجابية منها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023،فيما يخص هيئة قناة السويس.