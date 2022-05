انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف المصرية للاتصالات we الجديدة.. لينك مباشر للتسجيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700190/وظائف-المصرية-للاتصالات-we-الجديدة-لينك-مباشر-للتسجيل

ينشر دوت الخليجوظائف المصرية للاتصالات we الجديدة بالشروط والمهارات المطلوبة، خاصة أن يبحث الكثيرون عن وظائف المصرية للاتصالات ولينك التقديم في وظائف we والمستندات والخبرة لإعداد أنفسهم قبل الالتحاق في وظائف المصرية للاتصالات we الجديدة

وظائف المصرية للاتصالات

مطلوب فنى ازالة اعطال وتركيبات بمرتبات مجزية و توافر تأمينات إجتماعية و صحية بجميع محافظات الجمهورية.

شروط وظائف المصرية للاتصالات

- السن من 20 سنة حتى 30 سنة.

- حسن السير و السلوك.

- يتميز باللباقة الاجتماعية و حسن التعامل مع العملاء.

- حاصل على مؤهل فوق متوسط صناعى و مؤهل عالي.

- الموقف من التجنيد (اعفاء - مؤجل – ادى الخدمة – لم يصبه الدور).

التقديم في وظائف المصرية للاتصالات

يمكن التقديم في وظائف المصرية we من هنـــــــــــــــــا

المهارات المطلوبة في وظائف المصرية للاتصالات

- القدرة الجيدة على التعامل مع الاجهوة اللوحية و الهواتف الذكية.

- مهارات حل المشكلات وادارة الوقت والتعامل مع الاخرين .

- الالمام بمبادئ الشبكات السلكية و اللاسلكية.

- اللغة الانجليزية - fair.

- ذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- لا يتم الالتفات لاى طلبات مقدمة غير مستوفية لشروط شغل الوظيفة .

- اصلاح الاعطال بالكبائن و البوكسات و التاكد من جودة الاصلاح حتى اول نقطه داخل منزل العميل.

- اغلاق شكاوى الاعطال على الاجهزه اللوحيه او الهواتف الذكيه.

القيام بالصيانه على الـMSAN و الترتيب الصحيح و كبائن النحاس و طريقة رفع بياناتها و تصحيح.