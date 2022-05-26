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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700189/وفد-التنسيقية-يشارك-في-منتدى-العاملين-بالشباب-والرياضة-العرب

دوت الخليج

وفد "التنسيقية" يشارك في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

‏‎بدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم قصير بعنوان (رؤية وطن)، وعرض فنى لفريق طلائع وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يتم عرض البيان الختامي والتوصيات التي وصل إليها مننتدى شباب والرياضة.

منتدى العاملين بالشباب والرياضة

وتضمنت توصيات المنتدى تنظيم منتدى العاملين بالشباب والرياضة تحت شعار "رؤية وطن" على أرض مصر، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالعاملين بالشباب والرياضة، لتسهيل التواصل بين العاملين على مستوى العالم العربي كافة، وتسهيل تدريب العاملين بوزارات الشباب والرياضة على مستوى العالم العربي كافة.

وتضمن البيان الختامي، التوصية بأهمية التحول الرقمي وأهمية الهوية العربية واستثمار الشباب وتنميه مهارتهم، وأهمية وجود منصات عملية، وتأسيس مكتب للعاملين في وزاره الشباب والرياضة العربي في الدول العربيه لتسهيل التواصل بين الشباب كافه في العالم العربي. ضم وفد التنسيقية، احمد البشبيشي، نسمة حمدى، فاطمة يكن، ومريم النجدي.

تجدر الاشارة إلى أن وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك أمس في احتفالية bt100 ، والتي تمثل الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر، لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال.

وشهدت الإحتفالية، تكريم النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كأحد النماذج الناجحة.

وتأتي النسخة الخامسة هذا العام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ من خلال تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.