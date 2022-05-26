استئصال ورم متشعب من بنكرياس سيدة 37عامًا بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700188/استئصال-ورم--متشعب-من-بنكرياس-سيدة-37عاما-بمستشفى-الكرنك-الدولي-بالأقصر

أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، الخميس، نجاح جديد لقسم جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي، تم إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 37 عامًا تعاني من ورم بالبنكرياس متشعب إلى المعدة والطحال.

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ووفقا للرعاية الصحية بالاقصر، حضرت المريضة إلى المستشفى وكانت تعاني من ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، وبعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود ورم بالبنكرياس، وقام فريق جراحة الأورام بالمستشفى بإجراء عملية استكشاف للبطن، حيث تبين وجود ورم بذيل البنكرياس،( وهو أحد أنواع الأورام الخطيرة سريعة الانتشار في الجسم، والتي يصعب تشخيصها في المراحل المبكرة من المرض )، كما تبين أن الورم متشعب إلى الطحال وجزء من المعدة.

وقام فريق جراحة الأورام بالمستشفى بإجراء عملية ناجحة تم من خلالها استئصال كلي للورم والذي شمل أجزاء من البنكرياس والمعدة والطحال، وبعد خروج المريضة من العمليات تم متابعتها بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى، ويتم متابعتها بعيادة جراحة الأورام بالمستشفى.

فرق إجراء العملية

وقد شارك في إجراء العملية كلًا من: فريق جراحة الأورام: الدكتورممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد سعد الدين أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالحكيم أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتورجورج رفعت طبيب مقيم جراحة عامة بالمستشفى.

وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددتها المنتفعة.