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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700184/صور-نائب-رئيس-جامعة-الأقصر-يتابع-الامتحانات-الإكلينيكية-لطلاب-الطب-بمستشفى-الكرنك-الدولي

تابع الدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الطب، سير أعمال امتحانات العملي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، بمستشفى الكرنك الدولي، في ظل استمرار انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

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أوضح الدكتور حمدي حسين أن هذه الامتحانات تستهدف تقييم الآداء الإكلينيكي لطلاب الفرقة الأولى بمادة الـvertical 2 من خلال الكشف على مرضى حقيقيين من المترددين على مستشفى الكرنك الدولي.

الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية

واطمأن نائب رئيس الجامعة على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الإمتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات جرت بملاحظة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام الإكلينيكية، وفق خطة الجامعة من الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناءنا الطلاب.

وأشرف على امتحانات الطلاب؛ الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب.