إصابة هشام سليم بالسرطان.. دوت الخليج يكشف الحقيقة (تسجيل صوتي)

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700180/إصابة-هشام-سليم-بالسرطان-تحيا-مصر-يكشف-الحقيقة-تسجيل-صوتي

دوت الخليج يرصد حقيقة إصابة هشام سليم بالسرطان

إصابة هشام سليم بالسرطان

انتشرت منذ قليل أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان هشام سليم بعد إصابته بمرض السرطان وامتناعه عن تناول الدواء واستكمال علاجه.

ولكن نفى الفنان هشام سليم هذه الأنباء والأخبار التي انتشرت منذ قليل موضحًا أنه بحالة صحية جيدة ولا يعاني من مرض السرطان ويقضي إجازته الصيفية حاليًا.

وقال هشام سليم في تسجيل صوتي له: “أنا الحمد الله كويس وكله تمام الحمد لله.. متهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه أحسن من الكوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام.. كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير وقاعد في العين السخنة".

يشار أن آخر أعمال الفنان هشام سليم كان مشاركته في بطولة فيلم موسى للفنان كريم محمود عبد العزيز وظهر خلال الأحداث في شخصية لواء بالداخلية.

آخر أعمال هشام سليم

ويضم فيلم موسى في بطولته كوكبة من النجوم بجانب الفنان هشام سليم، مثل كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبدالله، وإياد نصار، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، وآخرين من النجوم.

يذكر أن هناك الكثير من الأخبار تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات عن إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض بسبب توقفه عن العلاج نهائيًا، ويشار أن الفنان القدير كان قد تحدث في آخر لقاء تلفزيوني له حول العديد من الأسرار حول حياته الشخصية.

وقال هشام سليم إنه تزوج مرتين ولكنه مطلق الآن، وما زال يحب زوجته الثانية موضحًا أنه يتمنى أن يعودا ويتزوجا مرة أخرى، وعلق قائلًا في حواره التلفزيوني: “تزوجت مرتين وطلقتهم ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي، وأتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها”.

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ويذكر أنه قبل عامين قد تعرض الفنان هشام سليم لانتقادات وهجوم بسبب نجله نور ودافع عنه وقال: ““أنا شايف إنها شجاعة منه إنه مبيحاولش يستخبى ورا أي ستار وبيحاول يفهم الناس الحقيقة، وأنا مقولتش كلام مختلف”.

وأضاف: “أنا مابشوفش الحاجات دي، ومش بقرأ الحاجات دي، لكن في ناس كلموني وقالولي، فعلا مش عارف هو قال تحول أو تعمد، ولكن أنا من البداية قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا من نوعها وخطرة جدًا”.