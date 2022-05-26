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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700174/تموين-الإسكندرية-استلام-58-ألف-طن-قمح-مطابق-للمواصفات-حتى-الآن

أعلن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 58 ألف طن حتى الآن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة ومن المستهدف توريد 240 ألف طن بنهاية الموسم، مؤكدا أنه بحلول الموسم القادم من توريد القمح مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من القمح، وأن هناك لجان مشكلة لاستقبال القمح المحلى، ومشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

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وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن موسم استقبال الأقماح المحلية هذا العام متوقع بأن يكون متميز وغير عادى حيث إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع 73000 فدان تقريبا وسيتم توريد 12 اردب قمح عن كل فدان منزرع طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد 1300000طن قمح تقريبا هذا العام.

تسهيل عملية التوريد على المزارعين

وأشار سعد الله، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها.

وأكد سعد الله أن المحافظة، بها 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية .