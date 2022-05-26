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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /700172/قطع-المياه-12ساعة-السبت-المقبل-عن-قرى-غياضة-الشرقية-وتوابعها-ببنى-سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن قرى وتوابع الوحدة المحلية بغياضة الشرقية التابعة لمركز ببا، وذلك يوم السبت المقبل 28 مايو الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم الدوري لمحطة مياه الشرب بغياضة.

دوت الخليج وتقدمت الشركة فى بيان لها باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة. تدبير سيارات مياه شرب نقية وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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