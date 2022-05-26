التضامن الاجتماعي تحصد جائزة ”الواحة الذهبية” بالمهرجان الدولي بقابس في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:26 مساءً - حصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة الواحة الذهبية بالمهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس في دورته الرابعة والمقامة في الجمهورية التونسية عن فيلم "ديارنا"، وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

فيلم "ديارنا" يتناول قصة سيدتين بمحافظة الفيوم بقرية تونس جعلا من الصناعات الحرفية مقصدا للسائحين وتمكين أبناء قريتهم اقتصاديا والارتقاء بفنهم حفاظا علي تراثهم المصري العربي الأصيل ودفعهم للمشاركة في معرض ديارنا الذي تقيمه الوزارة.

يذكر ان فيلم "ديارنا" حصد جائزة أفضل سيناريو بمهرجان يوسف شاهين العام الماضي وان الوزارة لديها مكتبة فيلمية تضم ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا يناقش أهم القضايا والبرامج التنموية التي تقيمها الوزارة.