القوى العاملة تحذر من جديد من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:26 مساءً - تجدد وزارة القوى العاملة التحذير من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة ، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة ، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وشددت الوزارة، علي أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة .

وتؤكد وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

وتقوم وزارة القوي العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في مواقع عملهم بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.