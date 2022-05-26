مصر تُشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد تحضيراً للقمتين الإفريقيتين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 02:26 مساءً - ترأست السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وفد وزارة الخارجية المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للإعداد للقمتين الإفريقيتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسادسة عشر، حيث ترأست دولة السنغال أعمال الاجتماع التنفيذي الذي شاركت فيه جميع دول الاتحاد الإفريقي، واستهدف التحضير للقمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التعهدات والقمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

هذا، وقد شاركت السفيرة سها جندي كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن الحلقات النقاشية الخمس الرئيسية لاجتماع الشق الوزاري من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللاجئين والنازحين، والتي ناقشت موضوع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في التعامل مع اللاجئين والنازحين داخلياً في إفريقيا. وقد أبرزت مساعد وزير الخارجية في كلمتها استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة بعد النزاعات في إفريقيا، مشددةً على دوره في إعمار الدول بعد النزاعات، ومستعرضةً أهداف المركز واستراتيجية عمله وبرامجه من أجل استقرار عمل مؤسسات هذه الدول ودعم مواطنيها وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك المرأة والشباب والنازحين والعائدين إلى ديارهم.

كما شارك السفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الإفريقي، في الأعمال التحضيرية خلال الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة لشئون الهجرة والاجئين والنازحين.