جودة التعليم تعتمد 3 برامج دراسية بجامعة الإسكندرية

وقال نائب رئيس الجامعة فى بيان اليوم إن الجامعة تقدم كل سبل الدعم للكليات والمعاهد والبرامج الدراسية لتأهيلها للاعتماد، مشيرا إلى أن البرامج التى حصلت على الاعتماد هى: برنامج الديكور بكلية الفنون الجميلة، وبرنامجى الحاسبات والاتصالات، والحاسب والنظم بكلية الهندسة.
وأضاف أن جامعة الإسكندرية يوجد بها حاليا 16 كلية ومعهدا و6 برامج دراسية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وجار تأهيل باقى كليات وبرامج الجامعة للاعتماد.
شهدت الاحتفالية التى أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة شرويت حسين مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتورة منى رجب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.
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