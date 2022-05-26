بمشاركة 100 باحث.. انطلاق المؤتمر الدولى الـ27 بإعلام القاهرة الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومى 29 و30 مايو الجارى، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية.





وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط والتعاون الدولى سابقا، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يمثل آلية فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، ويلعب دورا جوهريا فى عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية فى مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء فى سلم التنمية، مؤكدا ضرورة مواكبة الإعلام لمشروعات التنمية والقيام بدور الشريك فى تنمية المجتمعات، وتعزيز دورها فى كسب تحدى التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات التى قد تواجه الإعلام العربى على مختلف المستويات لمعالجتها والتغلب عليها.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المؤتمر العلمى الدولى السابع والعشرين حول "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، يتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش واستعراض العديد من الأبحاث فى مجال الإعلام وعلاقته بالتنمية، وطرح رؤى وإستراتيجيات للإصلاح والتطوير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال التى تعد من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال، ويحظى بمشاركات متميزة من الأكاديميين والباحثين أو خبراء مصريين وعرب وأجانب فى الإعلام والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، أن المؤتمر يتضمن 17 جلسة تناقش العديد من المحاور، وهى الإعلام التنموى وقضايا الإصلاح فى مصر والعالم العربى، دور الإعلام العربى فى دعم قضايا الإصلاح السياسى، الإعلام وقضايا التمكين الاجتماعى، الإعلام الرقمى والتنمية المستدامة، القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات، مسئولية الإعلام فى دعم الصحة العامة أثناء الأزمات، التربية الإعلامية وتحقيق الأمن المجتمعى، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المجال الإعلامى، التربية الإعلامية والتنمية المستدامة، الإعلام البيئى والتنمية المستدامة، تطبيقات التحول الرقمى ودورها فى التنمية المستدامة، مخاطر الإعلام الإلكترونى على الأمن.

من جهتها، قالت الدكتورة وسام نصر أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يشارك به ما يزيد على 100 خبير وأكاديمى وباحث فى مجال الإعلام من جهات مختلفة مصرية وعربية ودولية، تقدموا بالعديد من الأبحاث التى جاءت ضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدة أهمية الإعلام ودوره الفعال فى التنمية وتطوير المجتمعات، والتى تتمثل فى إتاحة أكبر قدر من الحقائق والمعلومات الدقيقة.